وزير المالية الايطالي: نخسر سنوياً 1% من الناتج المحلي بسبب هجرة الادمغة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير المالية والاقتصاد الايطالي، جوفياني تريا إلى أن بلاده في مجال الصناعة الرقمية تشهد “تخلفا تراكمياً” مقارنة بالدول الصناعية الكبرى الاخرى.

وقال، خلال ندوة لإتحاد الصناعيين الرقميين وكلية لويس للأعمال في روما “نحن نضيع المواهب ولكن أيضًا الموارد” ، لأن هجرة الأدمغة “تجعلنا نخسر حوالي 14 مليار يورو سنويًا، أي أقل بقليل من نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي”.

ونوه تريا بأنه “لا يمكن التقليل من شأن ثورة التحول الرقمي: فإما أن نكون أصحاب الريادة أو ندفع الثمن. دفع الثمن على المدى الطويل سيكون سياسياً وليس إقتصادياً”.

ووفق تريا، فإن “كل ثورة صناعية تعتمد على مواد خام. وفي العصر الرقمي الراهن، بدلاً من الذهب والفحم والنفط، هناك البيانات: القدرة على الابتكار وتوفير خدمات وتكنولوجيا جديدة تعتمد على كتلة المعلومات التي يتم جمعها”.

وقال الوزير “لذلك، يتعين النظر في المخاطر السياسية والسؤال هو: كيف نحافظ على شكل من السيادة على مثل هذا المورد الذي في حالة تطور مستمر؟. كيف يمكننا أن نضمن أننا كنظام دولة ألا نكون مستخدمين فحسب، بل أيضًا مبدعين رقميين؟”، ملفتا إلى أن هذه المسألة تناقش في الاروقة الاوروبية. وقال “كقارة أوروبية، فإننا نتخلف عن اللاعبين العالميين الآخرين، بسبب نقص البنى التحتية الرقمية وصعوبة إنطلاق شركات الابتكار والشركات الناشئة (Startup)، في مناخ موات للنمو والثبات”.