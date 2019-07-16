الخارجية المصرية: شكري يستعرض مع نظيره الفنلندي جهود تحقيق الاستقرار في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت الحكومة المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم الثلاثاء نظيره الفنلندي والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الشأن السوداني بيكا هافيستو، حيث تناول اللقاء “سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في السودان”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن شكري “إستعرض تفاصيل الجهود المصرية ذات الصلة بتحقيق الاستقرار في السودان، في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وتقييمها للأوضاع في ضوء اتصالات مصر مع كافة الأطراف السودانية من أجل المساعدة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق”.

وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفنلندا، تناول اللقاء “جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث اتفق الوزيران على أهمية الاستمرار فى مواصلة العمل المشترك لمكافحة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في أرجاء العالم، وتُمثل التحدي الأكبر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية”. كما أكدا -وفق المتحدث المصري- على “أهمية توحد المجتمع الدولى في مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية عبر جهود شاملة وطويلة الأمد لتجفيف منابع تمويلها والحد من قدرتها على استقطاب وتجنيد مزيد من الشباب”.

هذا، وتناولت المباحثات الأوضاع في كل من اليمن وسورية وجهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.