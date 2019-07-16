فون دير لاين أول امرأة رئيسة للمفوضية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – صوت البرلمان الأوربي اليوم لصالح تسمية وزيرة الدفاع الألمانية أوروسولا فون دير لاين، كرئيسة للمفوضية الأوروبية للفترة ما بين 2019-2024.

وقد حظيت فون دير لاين، التي كانت تتولى منصب وزيرة الدفاع في بلدها ألمانيا بموافقة 383 برلمانياً أي بزيادة 9 أصوات فقط عن ال374 المطلوبة للفوز بمنصبها.

وصوت البرلمانيون الأوروبيون على تعيين فون دير لاين بالاقتراع السري، حيث عارض هذا التعيين 287 نائباً وامتنع 22 أخراً عن التصويت.

وعبرت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، في كلمة مقتضبة ألقتها بعد اعلان النتيجة، عن شكرها للنواب، قائلة: “أنتم تضعون ثقتكم في أوروبا موحدة وقوية”.

ودعت النواب للعمل معها على شكل فريق واحد للنهوض بالتحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد.

ويفتح تثبت فون دير لاين في منصبها الطريق أمام انطلاق عملية تسمية المفوضين الجدد، الذين يحتاجون بدورهم لموافقة البرلمان الأوروبي.

وستعقد جلسات الاستماع للمفوضين الجدد (شخص عن كل دولة عضو في الاتحاد)، خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأصبحت فون دير لاين (60 عاماً) وتنتمي إلى مجموعة الديمقراطيين المسيحيين أول امرأة تتولى رئاسة الجهاز التنفيذي في تاريخ المؤسسات الأوروبية.