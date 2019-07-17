المفوضية الأوروبية تحقق في قانونية تصرفات شركة آمازون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي بحق شركة أمازون للتجارة عبر الانترنت.

ويهدف التحقيق لمعرفة ما إذا كان قيام الشركة ومقرها سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام معطيات زبائن حصلت عليها من تجار تجزئة محليين يخالف قواعد المنافسة الأوروبية.

وتعليقاً على القرار، أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة ماغريت فيستاغر، أن تجارة التجزئة عبر الانترنت وفرت للمستهلكين طيفاً أوسع من الخيارات.

وأضافت: “علينا التأكد ما إذا كانت شركات التجارة عبر الانترنت تقوم بتصرفات مخالفة لقواعد المنافسة”

وتخشى المفوضية الأوروبية من أن تؤثر تصرفات أمازون وغيرها سلباً على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.

ويتخوف الجهاز التنفيذي الأوروبي من الدور المزدوج الذي تلعبه أمازون كمنصة عرض وتاجر تجزئة، ما يعزز الاحتكار في السوق الأوروبي.

وتقوم أمازون بتوفير منصة على شبكة الانترنت تعرض فيها منتجات للبيع كتاجر تجزئة، وفي الوقت نفسه تتصرف كطرف معلن يوفر للتجار مكاناً لعرض بضائعهم على المستهلك مباشرة.

وضمن هذا الإطار، تقوم أمازون بتخزين المعطيات الخاصة بكافة الأنشطة التي تجري على موقعها.

وحسب الدلائل الأولية للتحقيق الأوروبي، تقوم أمازون باستخدام معطيات دقيقة وحساسة لتعزيز احتكارها للسوق والاضرار بالحالة التنافسية في أوروبا.

وسيقوم خبراء المفوضية بفحص الاتفاقيات المبرمة بين أمازون وتجار التجزئة المستقلين الذين يتعاملون معها، ومدى تأثير المعطيات التي بحوزتها على سياساتها التجارية.

وحرصت المفوضية الأوروبية على التأكيد بأن فتح التحقيق لا يتيح التكهن بإجراءات قادمة.