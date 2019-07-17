إيطاليا: الاتفاق السياسي في السودان خطوة نحو المصالحة الوطنية الحقيقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي اليوم الاربعاء توقيع قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان على وثيقة الاتفاق السياسي، التي تحدد ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية

وغردت وزارة الخارجية الايطالية نقلاً عن رئيس الدبلوماسية الايطالية، عبر منصة (تويتر): “نتيجة طيبة (تحققت) في السودان: تهانينا على توقيع الاتفاقية”، التي “هي خطوة لا غنى عنها لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية”.

ووصف ميلانيزي هذا الاتفاق، الذي تمّ بفضل وساطة أفرو-إثيوبية، بأنه “إيجابي للمنطقة بأسرها”.