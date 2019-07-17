سالفيني: لا سفن للمنظمات غير الحكومية أمام سواحل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إنه “من ناحية رسوّ المهاجرين وتدفقاتهم، هناك صدفة فريدة”، حيث “توقفت عمليات الرسّو القوارب منذ أسبوع بسبب عدم وجود مزيد من سفن المنظمات غير الحكومية أمام سواحل ليبيا”.

وفي تصريح مقتضب على هامش زيارة لمقبرة ڤيرانو الكبرى في روما، أضاف الوزير سالفيني “نريد أن نفعل على صعيد الاقتصاد، ما فعلناه في مجال الحرب ضد مهربي البشر”.

وكانت قبطان سفينة (سي ووتش٣) كارولا راكيته قد رفعت في الثاني عشر من الشهر الجاري، دعوى قضائية للنيابة العامة في روما، ضد وزير الداخلية ماتيو سالفيني، بتهمة “التشهير والتحريض على الجريمة”.

وقالت مصادر قضائية إن “الوثيقة تطالب من بين أمور أخرى، بمصادرة حسابات التواصل الاجتماعي للوزير”، والتي “أرفقت ببعض مشاركات سالفيني والعديد من تعليقات المستخدمين المناهضة للقبطان راكيته”.