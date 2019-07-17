بيغِن لا لترشيح موافيرو لمنصب مفوض أوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت برلمانية أوروبية إن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي يمتلك بالتأكيد خبرة كبيرة في الشؤون الخارجية، لكننا نفضل الحصول على محفظة اقتصادية”.

وأضافت رئيسة وفد حركة خمس نجوم إلى البرلمان الأوروبي، تيتسيانا بيغِن، في تصريحات إذاعية الأربعاء، رداً على سؤال حول اسم المفوض الأوروبي المحتمل من إيطاليا، أجابت “كلا بالنسبة للسيناتورة جوليا بونجورنو أيضًا”، من منظور محفظة اقتصادية”، فـ”أعتقد أن هذه الأخيرة لا تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال”.

وأعربت بيغِن عن “الأمل بأن يتم طرح أسماء أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة الكبيرة من قبل حزب الرابطة”، مبينة أن “المنافسة والتجارة هي الحقائب المهمة اليوم لإعادة إطلاق شركاتنا، وما هو مؤكد، أن من الضروري أن يكون لدينا نهجاً يشتمل على حوار أكبر مع المؤسسات”.

وخلصت برلمانية خمس نجوم الى القول “آمل أن نتمكن في الأسابيع المقبلة من العثور عليه”، في إشارة الى المرشح الإيطالي للمنصب.