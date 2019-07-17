نتنياهو: يجب على اوروبا ان تصنف حزب الله “ارهابيا فورا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي الى تصنيف منظمة حزب الله اللبنانية كتنظيم ارهابي فوراً.

وقال رئيس حكومة إسرائيل لدى استقباله بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي “من المهم للغاية أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخراً، وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي”.

واضاف أن “حزب الله هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في الشرق الأوسط وفي العالم، وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية”.

وتابع نتنياهو “لذلك، فأهم شيء هو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي، ويجب القيام بذلك فوراً”.