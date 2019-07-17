برلماني إيطالي: نظام الاستقبال اجرامي وتلزم خطة لإعادة المهاجرين الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي “إن الإدارة الإجرامية التي كشفت عنها الدراسة الاستقصائية لمراكز استقبال المهاجرين ببلدية إمبيريا (شمال)، ليست سوى آخر حلقة تؤكد مجدداً طبيعة العديد من هذه المرافق: غير فعالة، مجرمة ومكلفة للغاية”.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) غريغوريو فونتانا، في تصريحات الأربعاء، أن “مراكز الاستقبال، تترعرع فيها الجرائم بجميع أنواعها، والتي تسهل انتشارها إجراءات غاية في البطء لفرز ملفات المهاجرين”. وتابع “وبفضل اللوائح الجديدة اليوم، يمكن إغلاق هذه التجربة المدمرة بشكل نهائي، والعمل بشفافية وبسرعة للرد على من لديه الحق باللجوء والمضي قدمًا بالسرعة نفسها لإعادة من لا يحق لهم البقاء في إيطاليا بشكل قانوني”.

وذكر فونتانا، وهو قائد قوة الشرطة المعنية بحماية مجلس النواب، أنه “بعد مرحلة عرقلة تدفقات الهجرة، يمكن الآن مع المرسوم الأمني ـ مكرر، قيد المناقشة في الغرفة، فتح مرحلة حاسمة لتنفيذ سياسة اعادة جادة”.

وأشار البرلماني اليميني الى أنه “بالموافقة على التعديل المقترح من (فورتسا إيتاليا) الذي كنت أول الموقعين عليه، والذي يكرس موارد كبيرة ووافية لتحقيق هذه الغاية، مستمدة من مدخرات مجلس النواب، يمكن البدء بخطة واسعة لإعادة المهاجرين، التي تطالبنا أوروبا أيضاً بها منذ بعض الوقت”.