الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الأطراف السودانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ”الخطوة الإيجابية” قيام المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغير في السودان بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.

وأثنى الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، على الجهود المستمرة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا، ما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز.

وناشدت مايا كوسيانيتش الطرفين السودانيين بالعمل على مواصلة مناقشاتهما حول القضايا العالقة، حيث “يتعين عليهما إبرام اتفاق دستوري على الفور”، وفق كلامها.

ومنذ بداية “حركة التغير” في السودان، دأب الاتحاد الأوروبي على التأكيد على استعداده مساعدة البلاد على طريق السلام والاستقرار بمجرد انشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وقد أثار اعلان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغير عن التوصل إلى اتفاق سياسي حول تقاسم السلطة ردود فعل إيجابية في دوائر صنع القرار الأوروبية.

ويراقب الاتحاد عن كثب التطورات في السودان، حيث يسعى للعب دور اقتصادي وسياسي هام في البلاد في المرحلة القادمة.