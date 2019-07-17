إيطاليا: قاضيان يتلقيان تهديدات بالقتل لمواقفهما من الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن تهديدات جديدة بالقتل ضد رئيس نيابة أغريجينتو (صقلية) لويجي باتروناجّو، وللمرة الأولى ضد قاضي التحقيق أليساندرا ڤيلّا أيضًا.

وأضافت المصادر ذاتها لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أن “مظروفين مجهولين وصلا إلى قصر العدالة في أغريجنتو، موجهين إلى القاضيين اللذين تعاملا مع قضية سفينة (سي ووتش٣)”.

وذكرت أنه، على وجه الخصوص، “تلقى باتروناجّو مظروفاً يحتوي على بارود”، بينما “تسلمت قاضي التحقيق ڤيلّا، التي أطلقت سراح القبطان كارولا راكيته، رصاصة بندقية”، مبينة أن “قوات الدرك (كارابينييري) تدخلتعلى الفور وهي تجري التحقيقات في الموقع”.

وأشار المصادر الى أن “اجتماعاً استثنائيا سيعقد الليلة للجنة النظام والأمن العام في أغريجنتو، برئاسة المحافظ داريو كابوتو”، وذلك “لبحث موضوع التهديدات الجديدة”.

وكان المدعي العام باتروناجّو قد قال في جلسة استماع بمجلس النواب قبل أسبوعين، إن “الموانئ الليبية لا يمكن أن تعتبر ملاذات آمنة”، بالنسبة للمهاجرين، وأن “مكتبنا يقوم بجمع تقارير من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”.

وتابع فـ”عندما نتحدث عن موانئ آمنة، لا نعني مجرد ميناء يُنقل إليه الناجون من غرق سفينة ما إلى اليابسة”، بل “ميناء يمكن أن يُضمن للمهاجر فيه جميع الحقوق”. وأضاف “يبدو أن منطقة البحث والإنقاذ الليبية لا يرابط فيها خفر السواحل الليبي”.