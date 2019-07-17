برلمانية أوروبية: خطة موافيرو لحل أزمة الهجرة أوروبياً تسير بالاتجاه الصحيح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – “خطة وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي لحل أوروبي لأزمة المهاجرين تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأضافت البرلمانية الأوروبية من حركة خمس نجوم، لاورا فيرّارا خلال المناقشة حول المساعدة الإنسانية في منطقة المتوسط، أن “موضوع كيفية إنقاذ الأرواح، تحديد مواقع رسو السفن، إجراء عمليات الترحيل التلقائي والإلزامي للمهاجرين، مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة المتوسط، ​​توفير الطرق القانونية لمن يحق لهم التمتع بالحماية الدولية، التعاون في مناطق منشأ التدفقات، المتأثرة بالصراعات والفقر واستغلال الموارد، لتنطوي على اتفاقات لقبول الإعادة إلى الوطن، هي قضايا لا يمكن معالجتها من قبل بلدان الوصول الأول، كإيطاليا، إسبانيا أو اليونان فقط، بل من الاتحاد الأوروبي كله”.

وأشارت فيرّارا الى أن “غياب موقف مشترك بين جميع الدول الأعضاء بشأن التقاسم العادل للمسؤوليات والتضامن في سياسات اللجوء والهجرة الأوروبية، وفي إضراره بالمبادئ الواردة في المعاهدات، يجعل المشروع الأوروبي يفقد مصداقيته”.

وخلصت برلمانية خمس نجوم إلى القول إن “هذا هو السبب نفسه الذي يعرقل إصلاح نظام اللجوء الأوروبي الموحد”، والذي “آمل أن أرى عودة إليه دون إحباط العمل الذي أنجزه هذا البرلمان أصلا”.