سالفيني يهدد بفض التحالف الحكومي مع حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هلسنكي- هدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني بفض الشراكة في الحكم مع حركة خمس نجوم وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل تراشق لفظي مع قادة الحركة.

وقال سالفيني اليوم الخميس في تصريح للصحفيين من هلنسكي، خلال زيارته لفنلندا، “نافذة الانتخابات مفتوحة دائمًا”.

واضاف “من الغريب أن تشارك في الحكم مع من يسيؤون إليك”، وقال إن نائب (نائب رئيس الوزراء) لويجي دي مايو ورئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو ورئيس الوزراء، جوزيبي كونتي “يتبادلون الايام” في توجيه الانتقادات إليه.

وكان كونتي قد إنتقد تصويت نواب حزب سالفيني (الرابطة) في البرلمان الاوروبي ضد الألمانية أوروسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الاوروبية. كما إنتقد فيكو، القيادي في حركة خمس نجوم، رفض سالفيني المثول أمام البرلمان في قضية التمويل الروسي المزعوم لحزب الرابطة.