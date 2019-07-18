الشرطة الألمانية تعلن إحباط “هجوم إرهابي” محتمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- أعلنت شرطة مدينة كولونيا أنها “أحبطت هجوما إرهابيا محتملا”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية (د.ب.أ)

ونقلت الوكالة عن مدير قسم مكافحة الجرائم في شرطة المدينة غربي ألمانيا، كلاوس-شتفان بيكر، قوله اليوم الخميس: “كان لدينا معلومات سرية أنه يمكن أن يقع هجوم وشيك”.

يذكر أن أفراد شرطة فتشوا عدة شقق في مدينة كولونيا وبلدة دورن، وتم احتجاز ستة رجال.

وأوضح بيكر أن “أحد هؤلاء الأشخاص وهو ألماني-لبناني إعتنق الإسلام منحدر من برلين كان معروفا منذ أعوام كمصدر خطر أمني، وكان قد انتقل مؤخرا إلى بلدة دورن”.

وأضاف مسؤول الشرطة أن الرجل (30 عاما) على “صلة وثيقة بجهاديين في برلين، وكان قد أوضح في محادثة علم بها المحققون، أنه يستعد لشن هجوم”.