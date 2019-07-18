الفاو: العالم خارج مسار تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة بمجال الأغذية والزراعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صدر اليوم الخميس من “إن العالم لا يسير على الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى تحقيق معظم مقاصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع والأمن الغذائي والتغذية”.

وقال كبير خبراء الإحصاء في الفاو، بيترو جيناري: “يرسم التقرير صورة قاتمة. فبعد مرور أربع سنوات على خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإن التراجع هو المعيار عندما يتعلق الأمر بإنهاء الجوع وتحقيق الاستدامة في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، سواء على الأرض أو في المحيطات”.

وبدورها، قالت نائب المدير العام للفاو لشؤون المناخ والموارد الطبيعية، ماريا هيلينا سيميدو: “إن عدم السير على المسار الصحيح عندما يتعلق الأمر بتحقيق الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة يعرض دون شك تحقيق خطة عام 2030 بأكملها للخطر، ويجعل هدفنا الشامل المتمثل في ضمان السلام والازدهار للناس وللكوكب أقل قابلية للتحقيق”.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع حتى اليوم. ظل عدد الجياع في العالم في ارتفاع لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويعود الرقم إلى المستويات التي شهدها في الفترة 2010-2011.

وتحدث التقرير عن زيادة تقلب أسعار المواد الغذائية في العديد من البلدان النامية. فخلال 2016-2017، أثر تقلب أسعار المواد الغذائية على أكثر من ثلث البلدان النامية غير الساحلية، وواحد من كل أربعة بلدان في أفريقيا وغرب آسيا، وواحد من كل خمسة بلدان في وسط وجنوب آسيا. أما الزيادات المعتدلة في أسعار المواد الغذائية العامة، من ناحية أخرى، فقد أثرت على جميع المناطق.