روما تستضيف “مؤتمر سفراء إيطاليا في العالم” الاسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أنها ستعود، بعد مرور عامين، لجمع أكثر من 100 من رؤوساء بعثاتها الدبلوماسية الموزعة في شتى أرجاء المعمورة، في النسخة الثالثة عشر لـ”مؤتمر سفراء وسفيرات إيطاليا في العالم” بالعاصمة روما في الفترة من 24 إلى 26 من شهر تموز/يوليو الجاري.

وذكرت أن المؤتمر، الذي سيفتتحه رئيس الدبلوماسية الايطالية إينزو موافيرو ميلانيزي، يشكل فرصة للنقاش والتفاكر من أجل أن تتمكن وزارة الخارجية، بفضل شبكتها الدبلوماسية الواسعة، من أن تمثل، وبشكل متزايد، قيمة مضافة لأمن ونمو نظام الدولة بشكل متكامل.

وسوف يتوزع جدول أعمال المؤتمر بين التزام الدبلوماسية الإيطالية في قضايا مثل أوروبا، البحر الأبيض المتوسط ، التعاون الدولي، تحديات العولمة، إضافة إلى “القوة الناعمة” الإيطالية ورعاية المواطنين الإيطاليين في الخارج.