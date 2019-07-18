رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة تتعهد بنهج منفتح وبناء مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورسولا فون دير لاين إلى أنها ستراقب عن كثب الوضع الاقتصادي-المالي في إيطاليا بهدف “التمكن من الاستثمار من أجل حفز النمو دون الإخلال بالقواعد المالية الأوروبية الحالية”

ونوهت وزيرة الدفاع الألمانية السابق، في مقابلة مع صحف أوروبية، من بينها (لا ريبوبليكا) الإيطالية، إلى المرونة الممنوحة أوروبيا إلى روما منذ عام 2015، مؤكدة على أنها ستبحث دائمًا عن”نهج منفتح وبناء مع إيطاليا”.

وبشأن إمكانية ترشيح حزب الرابطة، حليف حركة خمس نجوم في الائتلاف الايطالي الحاكم، والذي صوت نوابه في البرلمان الاوروبي ضد إنتخابها لرئاسة المفوضية، قالت “يحق لكل دولة عضو اقتراح مفوضين”، وكذلك ” من حق رئيس المفوضية طلب أسماء أخرى بديلة إذا كانت لديه أسباب وجيهة. ​​من المهم ألا أفرض شروطا. الشيء الأساسي الوحيد هو أن يكون عدد النساء مثل عدد الرجال”.