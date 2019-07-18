لقاء بين وزيري خارجية إسرائيل والبحرين في واشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- كشف مسؤول أمريكي رفيع النقاب عن لقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والبحريني، خالد بن احمد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكتب مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في تغريدة على حسابه في (تويتر): “تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لصالح إسرائيل والبحرين والمنطقة ، يسرائيل كانس وخالد بن احمد تبادلا الحديث الودي في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية”.

واضاف، ناقلا اقوال وزير الخارجية البحريني، “عندما نقول إن إسرائيل جزء من الشرق الأوسط ، فهذا ليس بالأمر الجديد … نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب الاسرائيلي. إنهم يريدون أيضًا أن يروا راحة البال على حياتهم وأجيال المستقبل …”.

وكانت البحرين استضافت الشهر الماضي ورشة عمل امريكية حول الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، على الرغم من المقاطعة الفلسطينية.

ولا تقيم البحرين علنا علاقات مع إسرائيل، ولكن ترجح الأوساط الإسرائيلية إتفاقا قريبا لتطبيع العلاقات بين البلدين.