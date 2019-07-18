في ذكرى مانديلا، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لـ”تتّبع إرثه وحذو حذوه”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الراحل نيلسون مانديلا بأنه “مدافع عالمي غير عادي عن الكرامة والمساواة، وينبغي على أي شخص في الخدمة العامة أن يسعي للتشبه به”.

وفي رسالته لمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الذي يكرم الناشط البارز في مجال مناهضة الفصل العنصري، وأول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة،” يمثل نيلسون مانديلا الشجاعة والرحمة والالتزام بالحرية والسلام والعدالة الاجتماعية”، حسبما نقل عنه بيان صدر عن الامم المتحدة.

وأضاف، “لقد عاش مانديلا مسترشدا بهذه المبادئ وكان مستعدا للتضحية بحريته، وحتى بحياته، من أجلها”.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعلنت الأمم المتحدة يوم 18 تموز/يوليو، اليوم الدولي لنيلسون مانديلا باعتباره دعوة عالمية للعمل في إطار فرضية أن كل شخص لديه القدرة ليترك أثرا على هذا الكوكب.

وقال غوتيريش أن “نداءات نيلسون مانديلا من أجل التماسك الاجتماعي ووضع حد للعنصرية تكتسي أهمية خاصة اليوم، حيث تتعاظم أصداء خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم”.

وبينما يعمل العالم بشكل جماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع، دعا الأمين العام إلى تذكّر “المثال الذي جسّده نيلسون مانديلا”.

في معرض الإشادة بخصائص رئيس جنوب أفريقيا الراحل وخدمته الإنسانية، استضافت الأمم المتحدة في نيويورك قمة نيلسون مانديلا للسلام خلال الجمعية العامة العام الماضي، حيث تبنى حوالي 100 رئيس دولة وحكومة ووزراء ودول أعضاء إعلانا سياسيا لمضاعفة الجهود المبذولة لبناء عالم عادل وسلمي ومزدهر وشامل ونزيه.

وقال غوتيريش إن “كل واحد منا يستطيع أن يعمل من أجل التغيير الدائم”، وأكد أن رسالة نيلسون مانديلا إلى العالم واضحة و”علينا جميعا أن نحذو حذوه”.