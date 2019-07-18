رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة: يصعب التفاوض مع ليبيا بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين، في إشارة إلى ظاهرة تدفقات الهجرة عبر المتوسط، أنه “من الصعب جدًا التفاوض مع بلد مثل ليبيا، حيث لا توجد حكومة نافذة، وتشهد بداية حرب أهلية”.

وأضافت، في مقابلة مع صحف أوروبية، من بينها (لا ريبوبليكا) الإيطالية، “المشاكل موجودة بلا شك، لكنها لا تنفي أن النهج الأكثر شمولية ليس صحيحًا” فيما يختص بإدارة ملف الهجرة.

وحسب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، فإنه “يتعين علينا مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، وليس الهجرة حصراً، ولكن أيضًا الديموغرافيا والثورة الرقمية”. وأردفت “يجب طرحها (هذه التحديات) للنقاش وحلها، لكن دون التظاهر بأننا نستطيع معالجتها بالنظرء لجزء فقط من المشكلة، دون الحديث عن الباقي”.