نائب رئيس وزراء إيطاليا: استبعد ان تكون هناك أزمة في الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو “أنا أستبعد أن تكون هناك أية أزمة”، في نطاق الحكومة، بل “هي مجرد ديناميات حكومة مؤلفة من قوتين سياسيتين مختلفتين”.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني قد هدد أمس بفض الشراكة في الحكم مع حركة خمس نجوم وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل تراشق لفظي مع قادة الحركة، قائلا في تصريح للصحفيين من هلنسكي، خلال زيارته لفنلندا، إن “نافذة الانتخابات مفتوحة دائمًا”.

وبهذا الصدد، أضاف دي مايو في تصريحات متلفزة الجمعة، مخاطباً زميله ماتيو سالفيني “من المؤمل أن نتحادث ونلتقي اليوم”، فـ”من المفضّل بين الأشخاص الناضجين، أن يلتقوا بعضهم البعض بدلاً من التحادث عبر الصحافة”.

وخلص الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الى القول إن “من الصواب أن ألتقي سالفيني اليوم، حيث يمكننا إلغاء بعض مواعيدنا من الأجندة، ورؤية بعضنا البعض، وكالعادة، إيجاد نقطة للاستمرار”.