إيطاليا: توقيف ثلاثة تونسيين عادوا إلى البلاد بعد طردهم منها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – ألقت قوات شرطة أغريجينتو القبض على ثلاثة مهاجرين وصلوا الى لامبيدوزا في الأيام الأخيرة، لعودتهم إلى إيطاليا بعد طردهم منها.

وأضافت الشرطة في بيان الجمعة، أن “الاعتقالات نُفذت من قبل فرقة العمليات المتنقلة بمقر شرطة أغريجينتو، بقيادة جوفاني ميناردي”، مبينة أن “المعتقلين متهمون بانتهاك العودة إلى الأراضي الوطنية والمرسوم الأمني”.

وذكرت الشرطة، أن “اعتقال المواطن التونسي أ. ن. على وجه الخصوص، تم لعودته إلى إيطاليا قبل مرور ثلاث سنوات، وهي المدة المنصوص عليها في مرسوم الطرد الذي صدر بحقه عام 2017″، بينما “تم اعتقال التونسيَين أ.أ.ر. و ل.س.، لانتهاكهما شروط مرسومَي الرفض، اللذين صدرا في 11 كانون الثاني/يناير 2019 و1 أيلول/سبتمبر 2019 على التوالي”.

وأوضحت الشرطة أن “المعتقل الثاني بشكل خاص، عاد بعد فترة قصيرة جداً إلى إيطاليا”، أي “بعد بضعة أيام من رفضه”. ولفتت الى أنه “تم التصديق على أوامر الاعتقال الثلاثة من قبل مدعي عام أغريجينتو الذي منح تصريح الطرد”، وأنه “بعد الحكم المباشر، تم نقلهما أحد مراكز الإقامة المؤقتة لغرض الإعادة (CPR)، القريب من المنطقة”.

وخلص بيان الشرطة الى القول إنه “منذ بداية العام الجاري، أوقفت فرقة العمليات المتنقلة بمقر شرطة أغريجنتو واعتقلت، 38 مهاجراً، 19 منهم لعودتهم بصورة غير قانونية، 7 لا يزالون رهن الاحتجاز بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية، 6 لتدابير أخرى (حجز احترازي أو أحكام محددة). و6 آخرين بسبب دخول البلاد بشكل غير قانوني، انتهاكا للمرسوم الأمني الجديد”.