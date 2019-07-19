سالفيني عن القبطان كارولا: لا أرى ساعة طرد هذه “الشيوعية الألمانية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه ينتظر بفارغ الصبر لحظة طرد كارولا راكيته، قبطان سفينة (سي ووتش٣) من البلاد.

هذا وتجري النيابة منذ أمس، التحقيق مع البحارة الألمانية (31 عاما) بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، أعاد سالفيني نشر أخبار استجواب راكيته على صفحته في (فيسبوك)، وكتب: “لقد تم استجواب البطلة الجديدة لتيار اليسار لمدة أربع ساعات”، متسائلا “هل سيكون هناك هذه المرة على الأقل، قاضٍ يُطبِّق القوانين احتراما لأمننا ولكرامتنا؟”.

وخلص زعيم حزب الرابطة الى القول “إنني لا أرى اللحظة التي أتمكن فيها من طرد هذه الشيوعية الألمانية المدللة وإعادتها إلى منزلها”.

وكان محامي الدفاع عن القبطان راكيته، أليساندرو غامبيريني، قد قال أمس “إن هناك مناخًا من الكراهية، تغذيه إعلانات غير مسؤولة، عدوانية وكاذبة”، على غرار “ما فعل وزير (الداخلية ماتيو) سالفيني على وسائل التواصل الاجتماعي”.