نائبة في الكنيست: نتنياهو وترامب وجهان للعملة نفسها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان إن “تصريحات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب العنصرية شبيه جدًا بتصريحات نتنياهو وسياساته ضد مؤسسات حقوق الانسان والناشطين وكل من يحاول فضح ممارسات الاحتلال من انتهاكات وعنف”.

كانت سليمان تعقب على تصريحات تفيد بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر في أمر منع كل من عضوتي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب والهان عمر من دخول اسرائيل، وذلك على خلفية مواقفهن وتصريحاتهن المناصرة للقضية الفلسطينيّة، ودعمهن لحركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.

وقالت سليمان إن “عنصرية ترامب تستمر من خلال نتنياهو، فبعد تصريحات ترامب العنصرية ضد عضوات في الكونغرس الأمريكي، يتابع نتنياهو المهمة، من خلال محاولات منع عضوتي الكونغرس من الدخول إلى البلاد”.

ولم يتحدد موعد زيارة طليب وعمر الى الأراضي الفلسطينية لكن يتوقع ان تتم قريبا.

وذكرت سليمان أن “رشيدة والهان تعبران عن رأي عالمي مناهض للاحتلال، وستواصلان اسماع هذا الصوت رغمًا عن ترامب ونتنياهو”.

كما أرسلت النائبة رسائل دعم وتضامن لعضوتي الكونغرس، حيّت من خلالها مواقفهن الداعمة والمناصرة في الكونغرس الأمريكي، من أجل حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته والتخلص من الاحتلال الغاشم.

وأضافت أن “منعهن من دخول البلاد هو خطوة إضافية في هذه السياسات التي هدفها التستّر على جرائم الاحتلال، التي يعرفها نتنياهو خير معرفة، لكونه المسؤول الرئيسي عنها”.