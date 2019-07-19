باحث بلجيكي: ترامب في طريقه لتغير المعادلات الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الباحث في الشؤون السياسية بجامعة بروكسل الحرة، سباستيان بوسوا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسير في طريقه لتغير المعادلات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم.

وكان بوسوا يدلي اليوم بتصريحات لصحيفة (لا لبيربلجيك) الناطقة بالفرنسية، مؤكداً أنه لا يتفق مع الوصف القائل بأن دونالد ترامب رجل أحمق وغبي.

واستطرد: “ترامب يعمل على تغير المعادلة بفضل نشره للأكاذيب والأخبار المضللة، وهذا يساعده فيما يُسمى الحرب التجارية مع الصين على سبيل المثال”.

وأشار بواسوا إلى أن ترامب يعي بشكل جيد أثر عنصر المفاجأة في الإعلانات التي يقوم بها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البيانات.

ومن المفهوم، بنظر الباحث البلجيكي، أن عنصر المفاجأة أمر هام في السياسة والاقتصاد، إذ أن العامل الأساسي في موضوع الاقتصاد هو الثقة بين الأطراف، مبينا أنه “هنا ينجح ترامب إلى حد كبير في الوصول إلى ما يريد”، وفق كلامه.

وبالنسبة للباحث البلجيكي، يقدم الموضوع الإيراني مثالاً ساطعاً على سياسة ترامب، إذ أن عملاق الطاقة الفرنسي توتال كان وقع مع طهران أكبر عقد في تاريخه، ولكن الشركة تراجعت فور اعلان الرئيس الأمريكي نيته الانسحاب من الاتفاق الموقع بين الأطراف الدولية وطهران 2015.

ومضى قائلاً: إن “سياسة الضغط والمساومة التي تمارسها واشنطن نجحت في ردع كبار المستثمرين الدوليين، فأمام دبلوماسية الدولار، أوروبا لا تزن كثيراً”.

ويشاطر الباحث البلجيكي العديد من المراقبين الرأي بشأن أثر تغريدات ترامب، التي تنجح في زعزعة الاستقرار العالمي سياسياً واقتصادياً، لمصلحة اقتصاد بلاده و بالتالي لمصلحة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.