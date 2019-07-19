ألمانيا تعيد لإيطاليا لوحة سرقها النازيون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – التقى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي نظيره الألماني هايكو ماس في فلورنسا (وسط) على هامش تسليم لوحة “أصيص الزهور” للرسام الهولندي يان فان هيسوم التي سرقها النازيون عام 1944.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، إن “المحادثات بين الوزيرين، التي جرت في مقر محافظة فلورنسا، تمحورت حول القصة الدبلوماسية التي قادت إلى عودة اللوحة من ألمانيا إلى إيطاليا”. كما “تطرق موارفير وماس الى القضايا الدولية الرئيسية الراهنة”.

هذا وقد أعادت ألمانيا اللوحة التي سرقها النازيون إلى فلورنسا، بعد 75 عامًا وهي رائعة الرسام الهولندي يان فان هيسوم (أمستردام 1682-1749)، التي نفذّها عام 1731، وعادت إلى قصر پيتّي اليوم.

وذكرت الخارجية أن “حفلاً أقيم لإعادة اللوحة صباح الجمعة الى القاعة البيضاء لمتحف قصر پيتّي، بحضور وزير الموروث الثقافي ألبرتو بونيسولي ووزير الخارجية ميلانيزي. وقد سلّم اللوحة، وزير الخارجية الألماني ماس إلى إيكيه شميدت، مدير معرض لوحات أوفيتسي الدائم في القصر، والتي عادت لتعرض الآن مرة أخرى”.