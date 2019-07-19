أموال أوروبية لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبنت المفوضية الأوروبية اليوم مجموعة جديدة من البرامج الهادفة إلى مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم.

وتبلغ قيمة التمويل الأوروبي الجديد لهذه البرامج 1,41 مليار يورو، ما يرفع مبلغ المساعدات المقدمة حتى الآن للاجئين في تركيا إلى 5,6 مليار يورو من أصل 6 مليار تمت التعهد بصرفها في إطار اتفاق عام 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد توصلا في ذلك العام إلى صفقة تتضمن، من بين بنود عديدة، قيام الاتحاد بصرف 6 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المحلية في تركيا.

وتركز البرامج التي سيتم تمويلها على تحسين الخدمات الصحية والحماية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، وأيضاً على تطوير البنية التحتية في البلديات التركية التي تستضيف هؤلاء.

وحول هذا القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار يوهانس هان، أن الاتحاد الأوروبي ماض قدماً في الوقاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الجانب التركي، حيث “نركز على الدعم الطويل الأمد والمساعدة الإنمائية” حسب كلامه.

ونوه هان بأهمية الشراكات بين الاتحاد الأوروبي والوزارات التركية ذات الصلة، مؤكداً على ضرورة توقيع العقود اللازمة قبل نهاية عام 2020.

وتعهد الأوروبيون بتخصيص الجزء المتبقي من مبلغ الـ6 مليارات يورو لمشاريع في تركيا مخصصة لدعم اللاجئين خلال الصيف الحالي.