هنية يوفد الرشق مبعوثًا له لمتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- وصل عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عزت الرشق فجر اليوم الجمعة إلى بيروت، مبعوثا من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، “لمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

وسيبحث الرشق، وفق بيان لحركة حماس، “تداعيات الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل اللبنانية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاجتماعية لهم، وعلى العلاقات اللبنانية-الفلسطينية”.

وأكد الرشق عند وصوله أنه “سيبحث ملف العلاقات اللبنانية-الفلسطينية والأوضاع في المخيمات الفلسطينية مع المسؤولين في لبنان في ظل الاحتجاجات الشعبية السلمية تجاه الإجراءات المذكورة، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتوفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين، ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وذلك عبر إصدار قوانين ومراسيم تقر الحقوق الإنسانية والاجتماعية لهم وخصوصا حق العمل”.

وأضاف أن “حركة حماس حريصة على السلم الأهلي في لبنان، وعلى تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية-الفلسطينية، بما يحقق مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني”.