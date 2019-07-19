مدير دار الصحافة الفاتيكانية الجديد: هذا التعيين مصدر فخر واعتزاز لي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال المدير الجديد لدار الصحافة الفاتيكانية، ماتّيو بروني إن هذا التعيين يشكل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، وأنه يرى في هذا القرار تعبيراً عن التقدير لشخصه وللنشاط الذي قام به بالتعاون مع زملائه في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

هذا وقد عمل بروني في دار الصحافة الفاتيكانية على مدى السنوات العشر الفائتة، مساعداً للمدراء الذين تعاقبوا على هذا المنصب، وكان يقتصر نطاق عمله على الاهتمام بوفود الصحفيين المرافقين للبابوين بندكتس السادس عشر ثم فرنسيس خلال زياراتهما الرسولية خارج الأراضي الإيطالية.

وأعرب بروني في مقابلة نشرتها إذاعة الفاتيكان الجمعة، عن امتنانه للبابا فرنسيس ولعميد دائرة الاتصالات باولو روفّيني على ثقتهما به. ولفت إلى أن دار الصحافة ليست هيكلا كبيرا لكنها معقدة، إذ تتضمن كماً كبيراً من المهام والوظائف، لذا فمن الأهمية بمكان أن يكون المدير مطّلعاً على سير العمل من الداخل.

بعدها أشار بروني إلى أن نشاطه خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من كونه وراء الكواليس، تميّز بالإسهام في ضمان نقل المعلومة الصحيحة، مع تسليط الضوء على المسائل الهامة خلال حبرية البابا فرنسيس.

وقال إن المهمة الجديدة التي أُلقيت اليوم على عاتقه تشكل استمرارية لهذا النشاط الدؤوب، وما يعني أنه سيواصل عمله في مجال الإعلام واضعاً نفسه في خدمة البابا والكرسي الرسولي.

وأضاف أنه فضلا عن خبرته المهنية فهو يتمتع بدعم زوجته له وبمحبة ابنته، وسلط الضوء على التزامه لصالح الفقراء في ضواحي مدينة روما والعالم، وقام بهذا الالتزام بالتعاون مع جماعة سانت إيجيديو منذ سنوات الدراسة.

وقال إنه يُطلب منه اليوم أن يقوم بخطوة إضافية، وهو سيواصل العمل وسيتابع خدمته للبابا والكرسي الرسولي، مدركاً أن الكنيسة تبقى كنيسة الجميع، لاسيما الفقراء.

وفي سياق حديثه عن النشاط الذي قام به على مدى السنوات العشر الماضية لفت بروني إلى أن الكاهن اليسوعي فيديريكو لومباردي دعاه إلى العمل في دار الصحافة الفاتيكانية منذ عشر سنوات خلت، وتعاون خلال العقد المنصرم مع عدد كبير من الأشخاص العاملين في الحقل الإعلامي ضمن أجواء من الصداقة والمودة.

وذكّر بأنه خلال إدارة غريغ بيرك لدار الصحافة الفاتيكانية تركز نشاطه على مرافقة الصحفيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي منذ وصولهم إلى روما وساعدهم على الاندماج في هذا الواقع.