وزير خارجية ألمانيا: الهجرة وضعت التضامن في أوروبا على المحك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال الخارجية الألماني هايكو ماس إن “التضامن في أوروبا وُضع أمام اختبار قاس”، فيما يتعلق بمسألة الهجرة.

جاء ذلك ردًا على سؤال الصحافيين حول القضايا التي تناولها في اجتماعه الثنائي مع نظيره الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، في فلورنسا (وسط)، الجمعة، على هامش تسليم لوحة “أصيص الزهور” للرسام الهولندي يان فان هيسوم التي سرقها النازيون عام 1944.

وأضاف الوزير ماس “إننا بحاجة إلى التضامن في الاتحاد الأوروبي ونحن نعمل في هذا الاتجاه”، فـ”لا يمكننا أن نترك بلدان الاستقبال الأول للمهاجرين تواجه حالة الطوارئ هذه لوحدها”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الألمانية “هناك مثل في إيطاليا يقول: بين القول والفعل هناك البحر في الوسط، وهذا صحيح حقًا”. واختتم بالقول “نأمل أن تعالج الرئاسة الجديدة للمفوضية الأوروبية مسألة الهجرة كما تستحق”.