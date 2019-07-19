يوروستات: ارتفاع متوسط معدل الدين العام بمنطقة اليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- آظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الجمعة ارتفاع متوسط معدل الدين العام بدول منطقة العملة الاووبية الموحدة (منطقة اليورو) في نهاية الربع الاول من العام الحالي حيث بلغ 85.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان سجل 85.1% في الربع الاخير من عام 2018

وإرتفع كذلك متوسط معدل الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة، حيث صعد من 80% إلى 80.7%

ووفق (يوروستات)، فإن اليونان لا تزال على رأس قائمة الدول الاوروبية الاعلى مديونية (181.9%) ، تليها إيطاليا (134%) ومن ثمّ البرتغال (123%) وبلجيكا (105.1%) وقبرص (105)

وعلى الجانب الاخر، تتصدر استونيا قائمة الدول الأقل مديونية (8.1%)، تليها بلغاريا (21.2%) وبعدها لوكسمبورغ (21.3%).

كما أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي بأن متوسط العجز في دول منطقة اليورو، في نهاية الربع الأول من عام 2019، جاء بنسبة 0.5% الى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان عند معدل 1.1% في الربع الاخير من العام المنصرم.