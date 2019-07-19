المنظمة الدولية للهجرة: 683 قضوا بمياه المتوسط منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف- أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما لا يقل عن 683 مهاجرًا ولاجئًا لقوا حتفهم بمياه البحر الابيض المتوسط أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، منذ بداية العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 47% من الوفيات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1449.

كما كشفت المنظمة عن إنخفاض أعداد الوافدين، حيث دخل 34226 مهاجر ولاجئ إلى القارة العجوز عن طريق البحر في الفترة منذ مطلع 2019 إلى 17 تموز/يوليو، مسجلين بذلك انخفاضاً بنسبة 34%، مقارنة بـ 51.782 الذين وطئت أقدامهم أوروبا خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتصدرت اليونان قائمة بلدان الوصول في دول جنوب المتوسط الاوروبية، حيث تمّ تسجيل وصول 16،292 مهاجر ولاجئ تليها إسبانيا (12،064) وبعدها إيطاليا (3،186) خلال ذات الفترة، التي شهدت إعادة 4،023 مهاجر أو لاجئ إلى ليبيا بعد اعتراض قواربهم في طريق وسط المتوسط.