مفوض أوروبي: يتعين ضمان الامن عند التعاطي مع شبكة الجيل الخامس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الأمنية جوليان كينغ، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاطي مع شبكة الجيل الخامس للاتصالات (جي 5)

وكان المفوض يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض التقارير التقييمية التي قدمتها الدول الأعضاء حول هذه المسألة.

ويقر الأوروبيون أن استخدام تقنيات جي 5 سيصبح قريباً أمراً حتمياً لكافة الشركات والمؤسسات في الاتحاد، ما يستدعي نهجاً مشتركاً، فـ”نريد وضع معايير صلبة مشتركة لضمان أمننا الرقمي”، حسب كلام كينغ.

وتسلط تقييمات الدول الأعضاء الضوء على التهديدات المحتملة الناجمة عن استخدام هذه الشبكة والأطراف المؤثرة فيها ومكوناتها وثغراتها.

ويتخوف الأوروبيون من عمليات تجسس خاصة من قبل الصين، في حال تم تعميم استخدام تقنيات الجيل الخامس في أوروبا.

وإعترف المفوض الأوروبي بأن قرار السماح أو منع عمل الشركات التي تسوق أو تستخدم هذه التقنية تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء.

ويتوقع الأوروبيون التوصل إلى تقييم مشترك لاستخدام هذه التقنيات بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.