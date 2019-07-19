ليبيا: سلامة يلتقي نواب شاركوا بإجتماعات القاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طرابلس- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيس البعثة، المبعوث الخاص للأمين العام، غسان سلامة إلتقى الجمعة كل من النائب الأول لمجلس النواب، فوزي النويري وعضوي المجلس يوسف الفرجاني ومصباح دومة.

وذكرت البعثة، في تغريدة عبر منصة (تويتر) أن “النقاش تطرق إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب الذي عقد مؤخراً في القاهرة والمستجدات السياسية وسبل تخفيف حدة النزاع” في ليبيا.

وقد شهدت العاصمة المصرية إجتماعات إستمرت ثلاثة أيام لوفد النواب الليبي، المكون من حوالي 70 عضواً، مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي.

وذكر النواب، وفق بيان متداول، أن الاجتماعات أكدت على “وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال”. كما نوهوا بأن “حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له”، مشددين في ذات الوقت على “مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاما بالإعلان الدستوري”، وما عقبته من “تعديلات” بشأن المرحلة الانتقالية.