الطيران المدني الإيطالي: لا تعليق للرحلات من وإلى القاهرة لأسباب ترتبط بالإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الهيئة الوطنية الإيطالية للطيران المدني (ENAC) إنها “بالإشارة إلى الأخبار التي نشرتها الصحافة بناءً على طلب الرابطة الوطنية للطيارين بتعليق الرحلات الجوية من وإلى القاهرة، تبلغ هيئتنا أنه في الوقت الحالي لم تصدر أية معلومات تتعلق بتبني اجراءات ما من قبل السلطات المختصة بمنع الإرهاب”.

وأوضحت الهيئة في مذكرة الإثنين، أنها “على اتصال دائم بوزارة الداخلية، مع سلطات الطيران المدني في الدول الأوروبية والسلطات المختصة الأخرى”، وأنها مستعدة لـ”التدخل في حالة حدوث تغيّر في الموقف أو إذا كانت ستصدر توجيهات مختلفة”.