الاتحاد الأوروبي يشارك بلقاء غير رسمي حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، في اللقاء غير الرسمي الذي يجمع اليوم في باريس، كل من وزراء داخلية وخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الأوروبية والدولية المعنية بالهجرة والاتحاد الأفريقي.

وحول هذا الاجتماع، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه يتمحور حول التدابير المؤقتة لإنزال المهاجرين وتحسين سبل إعادة التوطين أو الإعادة إلى الدول الأصلية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في ليبيا.

ويأتي اجتماع اليوم في اعقاب اجتماع غير رسمي عقده وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في هلسنكي، عجزوا خلاله عن التوصل إلى تفاهمات حول آليات انزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر.

وأوضحت ناتاشا برتود، أن “لقاء باريس اليوم هو حلقة من سلسلة لقاءات بين الوزراء الأوروبيين، إذ من المنتظر أن يجتمع هؤلاء في مالطا خلال أيلول/سبتمبر المقبل لاستكمال النقاش”.

وفي سياق متصل، أعربت مصادر أوروبية مطلعة عن تشككها بإمكانية التوصل قريباً إلى توافقات تنهي حالة “الفوضى” التي تعيشها أوروبا في كل مرة يجري فيها انقاذ مهاجرين في المتوسط من قبل سفن تابعة لمنظمات غير حكومية.

وأشارت المصادر إلى أن الجميع يدعو للتوصل إلى آلية مستقرة لانزال المهاجرين وتقاسمهم ولكن قلة من الدول مستعدة لتحمل المسؤولية.