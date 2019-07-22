الخارجية الإيطالية: حالة متسلقنا المصاب في باكستان أفضل مما توقعنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن الحالة الصحية للمتسلق فرانشيسكو كاساردو، الذي تم انقاذه في باكستان، “تبدو أفضل مما كان يخشى في البداية”.

وذكر بيان صدر عن مقر الخارجية، قصر (فارنيزينا) الاثنين، أنه “على أساس المعلومات التي جمعتها وحدة الأزمات التابعة للوزارة، فإن كاساردو واعٍ، وقد وجدت لديه بعض الكسور”، مبينا أن “هناك مزيد من التحقيقات الجارية للتحقق من الصورة السريرية الشاملة بشكل دقيق”،

واوضحت مذكرة وزارة الخارجية أن “ظروف المتسلق الذي نجا بفضل عملية الإنقاذ التي تمت بواسطة طائرة مروحية، نظمتها السلطات الباكستانية، لنقله من جبل غاسبروم السابع إلى المستشفى العسكري المشترك لمدينة سكاردو، تبدو أفضل ما كان يُخشى في البداية”.

ووفقا للبيان، فقد “أعرب وزارة الخارجية، نيابة عن الوزير إينزو موافيرو، عن الشكر للسلطات الباكستانية على هذا التدخل”. وأن “سفارتنا في باكستان تتابع عن كثب، تحديثات الحالة الصحية للمريض مع مدير المستشفى”.

وخلصت المذكرة الى القول إنه “هناك اتصال مفتوح ومستمر بين السفارة ووحدة الأزمات في مقر الخارجية، وكذلك مع أفراد أسرة”، المتسلق المصاب.