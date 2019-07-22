إيطاليا: الخوف من الإرهاب يؤثر على خيار 26٪ من السياح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن الخوف من الإرهاب الدولي يؤثر على الخيارات الخاصة بالعطلة الصيفية لأكثر من إيطالي واحد من بين كل أربعة (26٪).

هذا ما ينبثق عن دراسة تحليلية أجراها إتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولدريتّي) بالتعاون مع مؤسسة (ليكسيه) الإحصائية، ونُشرت لمناسبة التحذيرات من عمليات إرهابية محتملة على الطرق من وإلى القاهرة، والتي أدت إلى وقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية وطلب الرابطة الوطنية للطيارين من شركة أليتاليا والهيئة الوطنية الإيطالية للطيران المدني (ENAC)، تبني الإجراء ذاته.

وأشار (كولديريتّي) الى أن “النتيجة هي أن الغالبية العظمى من الإيطاليين يفضلون البقاء في البلاد، على الرغم من عدم غياب أولئك الذين يغتنمون الفرصة لإمضاء العطلات عبر الحدود الوطنية”، والذين “ربما يختارون المنتجعات السياحية بعناية أكبر”.

وذكر الإتحاد الإيطالي أن “من بين 39 مليون إيطالي الذين اختارو الذهاب في إجازة هذا الصيف، ما يصل إلى 86٪ سيبقون في إيطاليا”، على الرغم من أن “هذا العام شهد انتعاشاً بسيطاً في الوجهات الأفريقية (بنسبة 4٪) في بلدان مثل تونس ومصر، التي عانت سياحتها كثيراً في السنوات الأخيرة”.

وذكرت الدراسة أنه “على العكس من ذلك، فإن هناك زيادة في عدد الأجانب الذين يختارون إيطاليا كدولة أكثر أمانًا مقارنة بالمشاكل المتعلقة بالإرهاب من جهة، وكذلك بالعلاقة مع الوجهات الأوروبية الأخرى أيضًا”.

ولفت (كولديريتّي) الى أن “إيطاليا مع 216.5 مليون عملية حجز سجلتها عام 2018 لسياح أجانب، تفوق فرنسا وتنمو بنسبة 2.8٪ على العكس من إسبانيا التي، على الرغم من كونها الأولى أوروبياً، فقد انخفضت أعداد قاصديها مقارنة بعام 2017″، وفقا للمعطيات.