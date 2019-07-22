إيطاليا: وصول 42 مهاجراً الى سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن زورقاً شراعياً يحمل العلم الألماني، ربما يكون مسروقاً، نجح قبيل فجر اليوم بالوصول على بعد أمتار قليلة عن الشاطئ، حيث جنح قرب منطقة روتشيلا يونيكا بمقاطعة ريجّو كالابريا (جنوب).

وأضافت المصادر ذاتها أنه “هناك بين اضطراب القوارب العديدة المتواجدة خلال موسم الصيف، تمكن الزورق من إنزال المهاجرين الذين كان يقلهم”، مبينة أن “صيادًا كان قد قرع ناقوس الخطر عند حوالي الساعة 8 صباحًا”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “مراقبو قسم العمليات البحرية في المنطقة، تدخل فورًا في البحر على متن قارب دورية، وعلى البر مع الدوريات، وبينما كان الأول يسحب الزورق الفارغ، أوقف عناصر الدرك (كارابينييري) على الأرض اثنين من المشتبه بهم، يحملان الجنسية الروسية، حاولا الاختفاء على طريق الدولية”.

وأشارت المصادر الى أن “التحقيقات الأولى التي أجرتها الشرطة، أسفرت بالكشف عن أن الرجلين ربما كانا المهربان اللذان قادا المركب الشراعي، وهو يخت بطول 15م تقريبا، في حالة ممتازة، انطلق من تركيا التي قبل أسبوع متجها إلى إيطاليا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “عناصر إنفاذ القانون نجحوا في تعقب 42 مهاجراً، من بينهم 32 بالغًا، 4 نساء و6 قُصَّر”، والذين “نُقلوا جميعاً إلى أحد مرافق الاستقبال لتقديم المساعدة لهم وإجراء التحقيقات الضرورية اللازمة لتقديم المسؤولين عن عملية التهريب للعدالة”.