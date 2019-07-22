إيطاليا توقف مبادرة فرنسية عن الهجرة: يتطلب الأمر تناوباً للمرافئ الآمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أوقفت إيطاليا وثيقة باريس الخاصة بإنزال المهاجرين، قائلة إن يتطلب الأمر تناوباً للمرافئ الآمنة.

وأوضحت مصادر من وزارة الداخلية أنه نتيجة “للاجتماع غير الرسمي حول الهجرات في البحر المتوسط”، الذي نظم اليوم في العاصمة الفرنسية، ملحقاً لإجتماع هلسنكي، والذي لم يسفر عن خط مشترك، أرسلت وزارة الداخلية فنيين، بعد أن ناقش الوزير ماتيو سالفيني الموضوع أيضًا، في اجتماع خاص بهذا الغرض مع نظرائه في فرنسا وألمانيا ومالطا، خلال القمة التي عقدت في العاصمة الفنلندية”.

ووفقا لمصادر الداخلية، فقد “أكدت روما وفاليتا المقترحات من جديد”، وهي “آليات توزيع مؤقتة لجميع المهاجرين غير النظاميين، وتناوب للموانئ الآمنة لإنزال الأشخاص الذين يتم انقاذهم في عرض البحر، بحيث لا يلقى نشاط الاستقبال بثقله على كاهل روما وفاليتا، وبالتالي المجازفة بأن تصبحان نقطة ساخنة في أوروبا”.

وأشارت الى أن “الهدف يتمثل بمنع الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط​​”، وذلك “في ظل حماية واحترام الأشخاص والمعايير الدولية”، لكنه “يكمن في محاربة تجار البشر أيضا”. لذا فـ”من الضروري تبني سياسة أوروبية حقيقية لإعادة من لا يحق له التمتع بالحماية من المهاجرين الى بلدانهم الأصلية”.