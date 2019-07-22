موغيريني: أسف لوفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن وفاة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، تشكل خسارة كبيرة للمجتمع الدولي.

وعبرت في بيان صدر عن مكتبها اليوم عن عميق حزنها وأسفها لتلقيها نبأ وفاة آمانو، “كان السيد آمانو يخدم الوكالة والدول الأعضاء فيها بإخلاص والتزام لا يتزعزع”، حسب كلامها.

وعبرت عن تقديرها للإنجازات التي حققتها الوكالة تحت قيادته، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يثمن دور الوكالة في مراقبة مدى التزام ايران بالاتفاق الموقع بينها وبين المجموعة الدولية عام 2015 المتعلق بالملف النووي.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد سيحافظ على دعمه القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المستقبل.