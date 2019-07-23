السعودية: على المجتمع الدولي التصدي للمساس بحرية الملاحة البحرية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- الرياض- شددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء على أن “أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مايلزم لرفضه وردعه”.

جاء ذلك في إشارة إلى “ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي”، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية نقلا عن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في تصريح صحفي عقب ختام جلسة لمجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنعقدت في نيوم بمنطقة تبوك.

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن “إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين”.

ودعا المجلس-وفق ما ذكر وزير الاعلام- “المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة”.