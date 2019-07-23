المفوضية: إستعداد لدعم الآلية المؤقتة لتوزيع المهاجرين، وفق المبادرة الفرنسية – الألمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت المفوضية الأوروبية بقبول العديد من الدول الأعضاء بالمبادرة الفرنسية – الألمانية المتعلقة بآلية مؤقتة لتوزيع المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر.

ورأت المفوضية أن هذا الاتفاق بين “عدد هام” من الدول يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، فـ”نحن جاهزون لمساعدة هذه الدول مالياً وميدانياً عبر وكالاتنا المتخصصة”، حسب المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي ناتاشا برتود.

وعبرت المتحدثة عن أمل الاتحاد الأوروبي أن تساهم هذه الخطوة في تسهيل التوصل إلى آلية دائمة للاستقبال والتوزيع خلال اجتماع مالطا المقرر في الأسبوع الأول من شهر أيلول / سبتمبر المقبل.

ولم تعلق المتحدثة على غياب إيطاليا عن اجتماع وزراء خارجية وداخلية الدول الأعضاء أمس في باريس والذي أسفر عن موافقة بعض الدول على المبادرة الفرنسية – الألمانية.

هذا و لا تمتلك المفوضية الحق في فرض قبول المهاجرين على حكومة أي دولة عضو في التكتل الموحد، ولكنها تكتفي بلعب دور المنسق والداعم.

وقد توافقت كل من فرنسا، ألمانيا، البرتغال، لوكسمبورغ، فنلندا، ليتوانيا، كرواتيا وايرلندا على آلية مؤقتة لانزال وتقاسم المهاجرين، وذلك خلال اجتماع الأمس في باريس والذي ضم أيضاً ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وقد مثل المفوضية الأوروبية مفوض شؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس.