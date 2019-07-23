إيطاليا: اعتقال 8 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين وسجائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال 8 أشخاص بتهمة تهريب المهاجرين والسجائر بين تونس وإيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية، التي أجرتها مديرية مكافحة المافيا في باليرمو، كشفت أن المتهمين كانوا ينظمون “رحلات من صقلية إلى تونس ذهاباً وإياباً، على متن قوارب مطاطية تحمل مهاجرين وسجائر، تتم خلال ليلة واحدة”.

وذكرت المديرية أن “في كل رحلة، كان يتم نقل بين 205 ـ 300كغم من السجائر ومن 10 ـ 12 شخصاً”، وأن “المعتقلين يواجهون جريمة تسهيل الهجرة غير النظامية وتهريب السجائر”.

وذكرت المصادر التحقيقية أن “وسيلة النقل التي تم اختيارها لعمليات العبور هي القوارب المطاطية، التي تتيح للمهربين، في ظروف بحر هادئ، بالإبحار بسرعة 25 ـ 30 عقدة، سهولة المناورة وإمكانية التنقل في كل أنواع المياه تقريبًا، والتوقف في الإماكن الأكثر ملائمة”.

ولفتت المصادر الى أنه “في بعض الأحيان، كان المهاجرون الذين دفعوا تكاليف الرحلة من تونس، يتعرضون للتهديد بالسكاكين أو المسدسات”، مبينة أن “أسعار الرحلات لكل شخص، كانت تتراوح بين 3 ـ 8 آلاف دينار تونسي، أي ما يعادل 1500/4000 يورو تقريبا”.

واشارت المصادر الأمنية الى أن “هذه الأرباح يضاف تهريب السجائر أيضا”، حيث “كانت تشتمل كل شحنة على حوالي 1250/1500 علب سجائر، يتم شراءها من تونس بحوالي 6/6 يورو ويتم بيعها في إيطاليا بسعر 25/28 يورو، بربح لا يقل عن 25 ألف يورو لكل رحلة”.