إيني الايطالية وتوتال الفرنسية تبيعان لقطر للبترول جزءً من حصص تنقيب بالمياه الكينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تمّ الاعلان اليوم الثلاثاء عن اتفاقية بين مجموعة إيني الايطالية للطاقة وقطر للبترول، تستحوذ الأخيرة بموجبها على حصة 13.75% من إمتياز ثلاثة مناطق إستكشاف في المياه الكينية العميقة.

وتتعلق الاتفاقية، التي تتطلب موافقة السلطات في نيروبي، حسبما أفادت مذكرة لعملاق الطاقة الايطالي، بمناطق الاستكشاف (إل11 إيه) و(إل11 بي) و(إل12) في المياه الكينية، التي يتراوح عمقها بين ألف إلى الفين وسبعمائة متر. وتغطي المناطق الثلاث مساحة إجمالية تبلغ حوالي 15 ألف كيلومتر مربع، وتمتلك إمكانات “استكشاف عالية”.

وتمتلك إيني وتوتال الفرنسية حاليًا 55% و 45%، على التوالي، من حصص الامتياز. وبموجب الاتفاقية، تستحوذ قطر للبترول على 25% من حصة كل منطقة إمتياز، منها 13.75% من إيني والباقي من توتال. وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستبلغ حصة إيني في كل منطقة إستكشاف نسبة 41.25%، بينما تؤول لتوتال 33.75% وتحوذ قطر للبترول على 25%.

واشارت المجموعة الايطالية إلى أن هذه الاتفاقية، الأحدث في سلسلة إتفاقيات وقعتها مؤخرًا مع قطر للبترول، “تعزز بشكل أكبر التعاون الاستراتيجي”، الذي يشهد “تطوراً متواصلاً” بين الجانبين. ولـ إيني وقطر للبترول شراكات قائمة في كل من سلطنة عمان والمكسيك والمغرب وموزامبيق.

ويعود تواجد عملاق الطاقة الايطالي في كينيا إلى عام 2014 من خلال إيني-كينيا.