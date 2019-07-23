نتنياهو: اسرائيل حالت دون انهيار الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه يبذل “جهودا” معظمها تتم في الخفاء من اجل تعزيز علاقات اسرائيل مع الدول العربية.

وقال، في مستهل لقائه مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري “لقد التقيت للتو وفدا يضم صحفيين من بعض الدول العربية، التي معظمها لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وقد عبّر هؤلاء الصحفيين عن رغبتهم بأن تتعرف الجماهير العربية على دولة إسرائيل، وأنها ستزور دولة إسرائيل لتعزز هذه العلاقات”.

واضاف”إنني أبذل جهودًا يكون القسم الأصغر منها جليًا أما معظمها فهي تتم في الخفاء بغية تعزيز هذه العلاقات. هذه هي زيارة في بالغ الأهمية. فهنالك القوى المعنية بإرجاعنا إلى الوراء إلا أننا نتقدم إلى الأمام”.

وفي اشارة الى الإعلاميين العرب، قال نتنياهو “قد قلت لهم شيئًا واحدًا أؤمن به وهو أن القوة الوحيدة التي تحول دون انهيار الشرق الأوسط من داخله هي إسرائيل. فيمكنني القول بكل قناعة إنه بدون إسرائيل لكان الشرق الأوسط سينهار تحت نير قوى التطرف الإسلامي سواء الشيعي، الذي تقوده إيران، أو السني، الذي يقوده داعش”.

واضاف “إن إسرائيل، بكونها موجودة هنا، ومن خلال الإجراءات التي نتخذها والجهود الكبيرة التي نبذلها والتعاونات التي نقيمها، تحول دون انهيار الشرق الأوسط ووقوعه في أيدي الإسلام المتطرف”.

وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية اعلنت يوم الأحد عن وصول وفد، تستضيفه، من ستة إعلاميين من دول عربية، و”لأول مرة يشارك في الوفد، صحفيون من السعودية وكردستان العراق”.

وأضافت”سيزور الوفد متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى الهولوكوست والكنيست والأماكن المقدسة في القدس. من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع أعضاء كنيست ودبلوماسيين في وزارة الخارجية الى جانب جولة في البلاد”.

ولفتت الى ان “مبادرة استضافة الوفد، تأتي في إطار مساعي الوزارة لكشف الحقيقة عن إسرائيل ومواقفها إزاء مختلف القضايا، إضافة إلى تعريف الوفد على المجتمع الإسرائيلي على اختلاف اطيافه”.

وقالت الخارجية الاسرائيلية “هذه هي خطوة مهمة لبناء جسر السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب”.