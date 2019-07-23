إحصائية إيطالية: المسيحيون أكثر من نصف المقيمين الاجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- آظهرت إحصائية أن غالبية الأجانب المقيمين في إيطاليا يعتنقون الديانة المسيحية، بمختلف طوائفها (الكاثوليكية، الإنجيلية، الأرثوذكسية، وغيرها) حيث تقدر أعدادهم بـ2.8 مليون شخص، ما يعادل 53.6% من إجمالي المقيمين الأجانب، ويليهم المسلمون الذين الذين يقدرون بـ1.5 مليون.

ووفق دراسة أعدتها مؤسسة “مبادرات ودراسات عن التعددية العرقية” (Ismu)، بناء على بيانات صدرت عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات)، فإن المسلمين يفوقون عدداً معتنقي الطوائف المسيحية فرادى، حيث تبلغ نسبتهم 30.1% من إجمالي الأجانب المقيمين في إيطاليا، يليهم الأرثوذكس (29.7%) والكاثوليك (18.6%). ويقدر عدد الأجانب المقيمين في إيطاليا من الانجيليين حوالي 183 ألفا (3.5%) ، يليهم البوذيون (2.6%) والهندوس (2.2%) وعقائد مسيحية أخرى (1.5%) والسيخ (0.9%) والأقباط (0.3%).

ووفق هذه الدراسة فقد ارتفعت أعداد الملحدين أو اللاأدريين بصورة ملحوظة ، حيث يفوق عددهم الآن نصف المليون، بعد أن كانوا لم يتجاوزا 331 ألفا في بداية عام 2018

وبالنسبة للإنتماءات الوطنية، تشير البيانات إلى أن غالبية المسلمين الأجانب المقيمين في إيطاليا يحملون الجنسية المغربية (440 ألفًا) ، يليهم الألبان (226 ألفًا) ، ومواطنو بنغلاديش (141 ألفًا) ، والباكستانيون (106 ألفًا) ، وحملة الجنسية المصرية (111 ألفًا).