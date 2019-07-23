نتنياهو: لا يجوز السماح لإيران بتشويش حركة النفط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس -قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه “لا يجوز السماح لإيران بتشويش حركة النفط عبر المياه الدولية. إن الشيء الأول الذي يجب القيام به هو زيادة الضغوط التي تمارَس على إيران”.

واضاف خلال لقاء مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري” إن الرئيس ترامب قد اعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل إليها السفارة كما اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولا. وقبل كل شيء، قد اتخذ موقفًا حازمًا من إيران ومن طموحاتها النووية غير الشرعية وتصرفاتها العدوانية في المنطقة”.

واعتبر نتنياهو “إن العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب على إيران تحقق مفعولاً كبيرًا، فيمكن ملاحظة بدء تضعضع ونفاذ موارد تمويل تصرفاتها العدوانية في العراق وسورية ولبنان وغزة. إن تأثير العقوبات يبدأ ومن المهم أنها ستستمر فمواصلة الضغط أمر حيوي”.

وقال”إذا كان يتعين عليّ الإشارة إلى الخطوات الثلاث التي يجب علينا اتخاذها إزاء التصرفات العدوانية الإيرانية، فكنت ألخصها بالضغط ثم الضغط والمزيد من الضغط. إذ من شأن ذلك أن يجبر إيران على التخلي عن طموحاتها النووية والإقليمية. أعتقد بأن ذلك قريب المنال وليس أنه قريب المنال فحسب بل يحدث بالفعل”.

وأضاف “من الأهمية بمكان أن تعلن أمم العالم عن إرادتها كبح العدوان الإيراني والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وإبداء العزيمة المشتركة.لا يجوز السماح لإيران بتشويش حركة النفط عبر المياه الدولية. إن الشيء الأول الذي يجب القيام به هو زيادة الضغوط التي تمارَس على إيران. ولا يجوز التردد، إنني قائد مارس القوة بصورة معقولة، أما هذه الحالة فالمطلوب ممارسة الضغط بصورة معقولة”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي “إنني أشكر الرئيس وأشكرك وكل أفراد الإدارة على موقفكم الصريح من هذه التصرفات الإيرانية غير الشرعية”