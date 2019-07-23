زورق دورية ليبي يحتجز قارب صيد إيطالي وأفراد طاقمه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وزارة الخارجية الايطالية بأن زورق دورية ليبي إحتجز في خليج سرت قارب صيد إيطالي وأفراد طاقمه.

وذكرت أنه، لدى تلقيها نبأ اختطاف قارب الصيد الإيطالي (ترامونتانا)، في خليج سرت، أعطى وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس، بالعمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفعالية من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم والإفراج السريع عنهم”، حيث “أجبروا على التوجه نحو ميناء مصراتة”.

ووفق وزارة الخارجية، فإن أسباب إحتجاز قارب الصيد “لا تزال غير واضحة ، ربما بسبب أنشطة صيد”، في مياه توصف بانها “عالية الخطورة”، توصي السلطات الايطالية بتجنبها.