تركيا تطلب من واشنطن منطقة آمنة خالية من الأكراد وتعزيزاتهم العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قالت مصادر في المعارضة السورية إن الجانب التركي قدّم جملة من الطلبات للمبعوث الأمريكي الخاص لسورية جيمس جيفري. تتعلق الطلبات خصوصاً بالمنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها في شمال سورية، وتنفيذ خريطة طريق تركية-أمريكية بشأن منبج مطورة عن تلك التي تم الاتفاق عليها في حزيران/يونيو 2018، الخاصة بانسحاب الميليشيات الكردية من المدينة إلى شرق الفرات، وبعدها إنشاء منطقة آمنة معزولة، برعاية أممية وأوربية.

ويقوم جيفري بزيارة إلى تركيا منذ يوم الاثنين برفقة مسؤولين في الخارجية الأمريكية، ومستشارين من الأمن القومي، والتقى في تركيا وزير الدفاع التركي حلوصي أكار، وأجرى مباحثات مع مسؤولين في الخارجية التركية.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الجانب التركي ركّز طلباته من الجانب الأمريكي على إبعاد قوات وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من “المنطقة الآمنة” المفترض إنشائها شمال سورية لمسافة لا تقل عن 10 كم، وإزالة كل التحصينات التي أقامتها في تلك المنطقة الآمنة، وأن يقوم الجانب الأمريكي بجمع الاسلحة الثقيلة من هذه الوحدات، وأن يبدأ الجانب التركي بالتحضير لعودة آمنة للاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة المزمع إيجادها.

وتأتي الاجتماعات العسكرية التركية – الأمريكية بعد أسبوع من وصول السفير الأمريكي الجديد ديفيد ساترفيلد إلى أنقرة، والذي كان يتولى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

وكانت آخر زيارة قام بها جيفري لتركيا في 29 نيسان/أبريل الماضي، وبحث نفس الموضوعات مع الجانب التركي، وقال إن واشنطن تبحث مع تركيا مبدأ المنطقة الآمنة المحدودة التي تضمن أمن أنقرة، وتضمن أمن حلفاء واشنطن الأكراد.